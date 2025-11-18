Una macchina del caffè low cost, eterna, che funziona su qualsiasi fonte di calore e sfida l’espresso del bar. Kamira è un’invenzione tutta italiana nata dall’ostinazione e dalla curiosità di Nino Santoro, 68 anni, perito meccanico di Santa Teresa di Riva, 15 chilometri da Taormina. Una storia che comincia per caso, ma che nasce dalla rabbia, da un’intuizione e da un fenomeno termodinamico che nessuno aveva mai messo a fuoco. Santoro, partiamo dall’inizio. "Nel 1997 comprai una macchina super automatica: costava un milione e centomila lire. Prima ne avevo prese altre, si erano rotte. Questa speravo fosse migliore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Kamira, macchina da caffè anti-consumista