Kamila Rodrigues Cardoso la modella che ha lasciato la carriera per diventare suora – Il video

Kamila Rodrigues Cardoso, originaria di Patos de Minas, Brasile, ha cambiato completamente la sua vita, abbandonando il mondo della moda per diventare suora all’età di 18 anni. Ora è conosciuta come “Suor Eva”. Ha partecipato Miss Rising Sun Teen Continent, Miss Brasile e Miss Universo. La sua storia sta diventando virale sui social network. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irma.eva.oficial (@freira.eva) Suor Eva: «Ho iniziato a pensare che fare la modella non mi riempisse più il cuore». Kamila ha maturato la sua decisione pian, piano. Ha perso il padre a 9 anni e in un’intervista a “The Noite” racconta come ha cambiato idea: «Quando facevo la modella pensavo di aver trovato la mia vocazione, ma dopo aver perso mio padre ho sofferto di depressione e ansia. 🔗 Leggi su Open.online