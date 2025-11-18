Juventus Next Gen ricorso contro la squalifica di tre giornate di Puczka | ecco la decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello sul terzino bianconero

Juventus Next Gen, ricorso contro la squalifica di tre giornate di David Puczka: la sentenza ufficiale della Corte Sportiva d’Appello sul terzino. Niente sconto, la mano della giustizia sportiva resta pesante. Arriva una brutta notizia per la Juventus Next Gen direttamente dalle aule della FIGC. La Corte Sportiva d’Appello ha comunicato ufficialmente l’esito del ricorso presentato dal club bianconero in merito alla squalifica di David Puczka. Il verdetto è amaro e inappellabile: reclamo respinto. La decisione della Corte: confermati i 3 turni di stop. Il difensore austriaco classe 2005, uno dei prospetti più interessanti della retroguardia bianconera e già nel giro della Nazionale Under 21 del suo paese, dovrà scontare interamente la sanzione inflitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ricorso contro la squalifica di tre giornate di Puczka: ecco la decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello sul terzino bianconero

