Juventus | furto in casa Lehmann ex bianconera

Alisha Lehmann, ladri svaligiano l’appartamento Alisha Lehmann non riesce a trovare pace fuori dal campo. L’attaccante svizzera del Como Women – ex Juventus e Aston Villa – è stata vittima di un nuovo furto nella sua abitazione lariana. I ladri hanno messo tutto a soqquadro mentre lei era assente: cassetti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: furto in casa Lehmann, ex bianconera

