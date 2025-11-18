Juventus | Bremer luci dal tunnel
Bremer, luci dal tunnel La Juventus respira aria di normalità: l’infermeria, che ha tormentato la difesa per mesi, inizia a svuotarsi con tempistiche precise e ottimistiche. Gleison Bremer, il “gladiatore” brasiliano pilastro della retroguardia, ha ricevuto il semaforo verde dal professor Bertrand Sonnery-Cottet a Lione, all’Hôpital Privé Jean Mermoz: la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juventus, 'tappeto anti gravità' per Bremer: di cosa si tratta e la partita fissata per il rientro in campo - facebook.com Vai su Facebook
"David Bremer" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Infortunio Cabal: prime luci in fondo al tunnel per il colombiano. Cosa potrebbe accadere durante questa sosta, Spalletti e la Juventus incrociano le dita - Infortunio Cabal: il difensore colombiano potrebbe presto tornare in gruppo, Spalletti e tutta la Juventus incrociano le dita Uno spiraglio di luce in fondo al tunnel dell’emergenza. Da juventusnews24.com
Juventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito" - Un atto dovuto dopo la comunicazione del problema occorso al centrale brasiliano arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Juventus, quando torna Bremer dopo l'infortunio - Morde il freno Gleison Bremer per tornare in campo dopo l’infortunio che lo terrà ai box ancora per qualche gara. Lo riporta calciomercato.com