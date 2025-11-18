Juve Primavera ufficiale il rinnovo di Bamballi | il terzino ha prolungato con i bianconeri fino al 2029 L’annuncio e tutti i dettagli – FOTO
Juve Primavera, è stato ufficializzato il rinnovo di Leo Bamballi: il terzino ha prolungato con i bianconeri fino al 2029. L’annuncio e i dettagli – FOTO. La Juventus continua a costruire le fondamenta del suo domani. In una fase storica segnata da profondi cambiamenti in Prima Squadra, la società non perde di vista il suo patrimonio più prezioso: il settore giovanile. È arrivata l’ufficialità di un’operazione importante in ottica futura: Leo Bamballi ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BY&FOR SPORT MANAGEMENT (@byandfor) Un patto a lungo termine: firma per cinque anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: a gennaio il derby d'Italia Vai su X
DOPPIO COLPO! L'Arezzo Primavera non si ferma più | Arezzo - Juve Stabia 2-0 (Highlights e Gol) a Sport a Km 0 Servizio di Antonio Bruno sportakm0.com - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women, il club bianconero blinda Anna Coppelli: la giovane attaccante ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli - Juventus Women, l’attaccante classe 2008 rinnova l’accordo fino al 2028: la società bianconera blinda il suo talento del settore giovanile La Juventus Women blinda uno dei suoi talenti più puri. Scrive juventusnews24.com
WOMEN| Ufficiale il rinnovo di contratto per Anna Copelli - Leggiamo il comunicato ufficiale della società bianconera. Come scrive msn.com
Copelli rinnova con la Juventus Women: il comunicato e i dettagli del contratto - Grande soddisfazione per Anna Copelli che, dopo aver firmato lo scorso aprile il primo contratto da professionista, rinnova il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. ilbianconero.com scrive