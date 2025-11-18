Juve Primavera, è stato ufficializzato il rinnovo di Leo Bamballi: il terzino ha prolungato con i bianconeri fino al 2029. L’annuncio e i dettagli – FOTO. La Juventus continua a costruire le fondamenta del suo domani. In una fase storica segnata da profondi cambiamenti in Prima Squadra, la società non perde di vista il suo patrimonio più prezioso: il settore giovanile. È arrivata l’ufficialità di un’operazione importante in ottica futura: Leo Bamballi ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BY&FOR SPORT MANAGEMENT (@byandfor) Un patto a lungo termine: firma per cinque anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, ufficiale il rinnovo di Bamballi: il terzino ha prolungato con i bianconeri fino al 2029. L’annuncio e tutti i dettagli – FOTO