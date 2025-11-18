John Wells crea il dramma politico aisle su Netflix

nuovo drama politico su netflix: “the aisle”, creato da john wells. Una recente notizia annuncia il ritorno di un celebre show di stampo politico, questa volta prodotto da Netflix, circa due decenni dopo la conclusione della fortunata serie NBC. Si tratta di “ The Aisle “, un progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di drammi ambientati a Washington D.C. e di approfondire le dinamiche interne alla politica americana, raccontando le storie di giovani talentuosi e ambiziosi collaboratori di un nuovo senatore. determinanti caratteristiche della nuova serie netflix. trama e ambientazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

john wells crea il dramma politico aisle su netflix

