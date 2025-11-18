Iuliano torna ancora su quell’episodio del rigore non dato con Ronaldo in Juve Inter | Mi fa ridere…Ho anche incontrato Ceccarini ecco quale fu il problema
Iuliano, ex difensore della Juve, è tornato a parlare del rigore non dato in Juve Inter per quel contatto in area con Ronaldo. Le sue parole. Al podcast Centrocampo, l’ex difensore bianconero Mark Iuliano è tornato a parlare dell’episodio del contatto tra lui e Ronaldo in Juve Inter del 1998, giudicato dall’arbitro Ceccarini non come un fallo da rigore. Le sue parole. IL CONTATTO TRA ME E RONALDO NEL DERBY D’ITALIA TRA INTER E JUVE – « Mi fa ridere perché con Ronaldo ho giocato tante volte contro e ci siamo visti, non ne abbiamo mai parlato. E’ stata più una bomba mediatica esterna che colpiva più i tifosi e le società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Giuliano Polo torna a guidare il Teatro lirico Giuseppe Verdi. - facebook.com Vai su Facebook
Iuliano: "Rigore su Ronaldo? Non lo avrebbero dato nemmeno col Var. E dovevano cacciare tutta la panchina dell'Inter" - Mark Iuliano è stato protagonista di una lunga intervista al podcast Centrocampo in cui, immancabilmente, si è tornati a parlare ... Scrive msn.com