Iuliano torna ancora su quell’episodio del rigore non dato con Ronaldo in Juve Inter | Mi fa ridere…Ho anche incontrato Ceccarini ecco quale fu il problema

Iuliano, ex difensore della Juve, è tornato a parlare del rigore non dato in Juve Inter per quel contatto in area con Ronaldo. Le sue parole. Al podcast Centrocampo, l’ex difensore bianconero Mark Iuliano è tornato a parlare dell’episodio del contatto tra lui e Ronaldo in Juve Inter del 1998, giudicato dall’arbitro Ceccarini non come un fallo da rigore. Le sue parole. IL CONTATTO TRA ME E RONALDO NEL DERBY D’ITALIA TRA INTER E JUVE – « Mi fa ridere perché con Ronaldo ho giocato tante volte contro e ci siamo visti, non ne abbiamo mai parlato. E’ stata più una bomba mediatica esterna che colpiva più i tifosi e le società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

