Italia Under 21 Europei azzurrini in cerca di riscatto | Baldini prepara la sfida contro il Montenegro all’inseguimento della capolista Polonia

Italia Under 21 Europei, dopo la sconfitta contro la Polonia, gli azzurrini sono chiamati a reagire per mantenere vive le speranze di qualificazione L’Italia Under 21 di Silvio Baldini si trova a inseguire la Polonia, capolista del girone di qualificazione con tre punti di vantaggio, dopo aver perso lo scontro diretto per 2-1 a Stettino. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Italia Under 21 Europei, azzurrini in cerca di riscatto: Baldini prepara la sfida contro il Montenegro, all'inseguimento della capolista Polonia

