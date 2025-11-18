Italia U21 reazione da grande squadra | gli azzurri piegano il Montenegro 4-1 e restano secondi nel girone Le parole di Baldini
Italia U21, prova di forza: Baldini travolge il Montenegro 4-1 e consolida il secondo posto nel girone. Le parole del ct Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, la nazionale di Silvio Baldini risponde subito con carattere. Contro il Montenegro gli azzurrini vanno inizialmente sotto, ma trovano il pari con Pisilli e nella ripresa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
