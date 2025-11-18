Italia-Norvegia scintille tra Donnarumma e Haaland | Ci parlerò a Manchester

La serata che avrebbe dovuto rassicurare l'Italia in vista degli spareggi si è trasformata in un crollo verticale difficile da spiegare. Dopo un primo tempo ordinato, persino incoraggiante, nessuno immaginava una ripresa così disastrosa, capace di azzerare quanto di buono si era intravisto. Lo shock è stato immediato: il 4-1 della Norvegia ha scaraventato gli azzurri in un vortice di smarrimento che ha coinvolto tutti, dalla panchina allo spogliatoio. Rino Gattuso è stato il primo ad assumersi la responsabilità, presentandosi davanti alle telecamere per chiedere scusa ai tifosi, quasi a voler proteggere un gruppo apparso improvvisamente fragile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia-Norvegia, scintille tra Donnarumma e Haaland: "Ci parlerò a Manchester"

