Italia-Norvegia Frattesi | Dopo il primo gol preso ci siamo sciolti Umiliazione? Per me è esagerato …

L'Italia crolla 1-4 contro la Norvegia dopo un buon primo tempo. Frattesi ammette la fragilità della squadra e parla di "due partite in una", negando l'umiliazione ma riconoscendo i meriti degli avversari. Ora testa ai playoff di marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia-Norvegia, Frattesi: “Dopo il primo gol preso ci siamo sciolti. Umiliazione? Per me è esagerato …”

Altre letture consigliate

BOBO VIERI! Italia-Norvegia 1-0 www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, tifosa norvegese molestata nei bagni durante Italia-Norvegia: indagato 25enne addetto alle pulizie Vai su X

Italia-Norvegia 1-4, gol e highlights: azzurri sconfitti in rimonta - Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1- Si legge su sport.sky.it

Analisi tattica di Italia-Norvegia: Azzurri disuniti e a due facce - A San Siro, nell’ultima gara del girone, l’Italia dopo un buon primo tempo perde completamente la bussola nella ripresa e incassa quattro gol da ... Lo riporta calciomagazine.net

Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate" - "Niente, sono state due partite in una perché nel primo tempo secondo me c'è stata una squadra sola in campo. Scrive tuttomercatoweb.com