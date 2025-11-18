Italia anno zero | cosa fare per evitare l’ennesima eliminazione ai playoff mondiali

Sette gol in due partite da una nazionale che, fino a pochi anni fa, avremmo considerato una comprimaria. Appena quei “vichinghi” della Norvegia si sono decisi a giocare, hanno preso a pallonate l’Italia quattro volte campione del mondo, rifilando all’undici di Gattuso tre reti in pochi minuti. L’incubo degli incubi, il terzo mondiale guardato dal divano, diventa lo spauracchio del sistema calcio italiano, che teme di ritrovarsi sempre più ai margini della modernità. Polemiche e fischi a parte, la domanda delle mille pistole è sempre la stessa: cosa fare per evitare che una Nazionale perennemente sull’orlo di una crisi di nervi precipiti nel baratro dell’irrilevanza? Una fragilità mentale impressionante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia anno zero: cosa fare per evitare l’ennesima eliminazione ai playoff mondiali

