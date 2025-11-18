Italia accoltellato per 50 euro | arriva la tragica notizia dopo l’aggressione
La notte aveva un sapore metallico e freddo lungo le strade illuminate, dove la musica si fondeva con le voci roche della folla. Un ragazzo di ventidue anni, con l’entusiasmo annebbiato da qualche bicchiere di troppo, si è ritrovato all’improvviso preda di un gruppo di coetanei. Quella che doveva essere una semplice serata di svago si è trasformata in un incubo lampo. Prima le risate beffarde, poi la sgradevole sensazione delle mani addosso, che gli strappavano con violenza quei pochi 50 euro che aveva in tasca. Mosso da un istinto di reazione e orgoglio, ha deciso di seguirli, un gesto che ha innescato una furia cieca e inarrestabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
+++ 32enne accoltellato a sangue su una panchina: aggressore in fuga - Dall'Italia +++ - facebook.com Vai su Facebook
IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «DONNA ACCOLTELLATA NEL VARESOTTO, FERMATO IL MARITO 80ENNE» Vai su X
Milano, 22enne accoltellato e ridotto in fin di vita per 50 euro: arrestati cinque giovani - La vittima ha riportato traumi e lesioni gravissime agli organi interni. Scrive affaritaliani.it
Studente brutalizzato per 50 euro in zona corso Como a Milano: rimarrà invalido. Cinque arresti. L’intercettazione: “Spero muoia” - Il ragazzo accoltellato perderà l'uso di una gamba: "Io sono fottuto" dice uno degli aggressori ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Accoltellato per 50 euro: studente rischia di rimanere invalido - I loro commenti sui social: "Facciamo una storia su Instagram" ... Lo riporta avvenire.it