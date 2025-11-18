La notte aveva un sapore metallico e freddo lungo le strade illuminate, dove la musica si fondeva con le voci roche della folla. Un ragazzo di ventidue anni, con l’entusiasmo annebbiato da qualche bicchiere di troppo, si è ritrovato all’improvviso preda di un gruppo di coetanei. Quella che doveva essere una semplice serata di svago si è trasformata in un incubo lampo. Prima le risate beffarde, poi la sgradevole sensazione delle mani addosso, che gli strappavano con violenza quei pochi 50 euro che aveva in tasca. Mosso da un istinto di reazione e orgoglio, ha deciso di seguirli, un gesto che ha innescato una furia cieca e inarrestabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, accoltellato per 50 euro: arriva la tragica notizia dopo l’aggressione