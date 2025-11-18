ITA Airways tutto fermo per 24 ore | cosa succede ai voli il 22 novembre
ITA Airways ha annunciato che il 22 novembre i sistemi di vendita saranno sospesi per un importante aggiornamento tecnico. La compagnia spiega che, per 24 ore, non sarà possibile effettuare nuove prenotazioni, cambiare biglietti o acquistare servizi aggiuntivi. Si tratta di una procedura che potrebbe creare notevoli disagi per chi viaggia in quel giorno o in quelli successivi. Lo stop scatterà dalle 00:01 del 22 novembre e durerà fino alla mezzanotte. Secondo ITA Airways, l’intervento serve a migliorare l’esperienza d’acquisto e rientra nelle sinergie con il Gruppo Lufthansa, nuovo partner strategico della compagnia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
