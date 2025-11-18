Israele attacca in Libano il campo palestinese di Ein El Hilwe almeno 15 morti

Almeno 15 palestinesi secondo il ministero della Salute libanese, 25 per fonti non ufficiali, sono stati uccisi in un violento attacco dell’aviazione israeliana ieri sera contro il campo profughi di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Israele attacca in Libano il campo palestinese di Ein El Hilwe, almeno 15 morti

Contenuti che potrebbero interessarti

MEDIO ORIENTE | Israele attacca Hezbollah: "Hanno violato la tregua". L'Idf impone nuovamente il coprifuoco nel sud del Libano. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Israele attacca nuovamente la Striscia: "Minaccia terroristica imminente" Vai su X

Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano: almeno 11 morti - Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al- Si legge su fanpage.it

Attacco mirato israeliano nel campo profughi di Ain al-Hilweh: undici morti e diversi feriti - Cinque persone sono state uccise in un attacco mirato condotto da Israele contro un’auto all’interno del campo profughi palestinese di Ain al- Scrive gazzettadelsud.it

Israele non smette di colpire il Sud del Libano. Perché quest’ossessione per la terra? - Da quasi un anno, da quando a fine novembre 2024 è stato firmato il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, Israele continua a colpire il Sud del Libano quasi quotidianamente. Si legge su ilfattoquotidiano.it