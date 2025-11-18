Ischia uomo sordomuto pestato | aveva difeso un giovane aggredito da quattro coetanei

Grave episodio di violenza a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato brutalmente all’esterno di un disco bar. L’aggressione è avvenuta nella notte, dopo che l’uomo era intervenuto per difendere un giovane vittima di un pestaggio. Ischia, uomo sordomuto pestato: aveva difeso un giovane aggredito da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

