Ischia uomo sordomuto pestato | aveva difeso un giovane aggredito da quattro coetanei
Grave episodio di violenza a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato brutalmente all’esterno di un disco bar. L’aggressione è avvenuta nella notte, dopo che l’uomo era intervenuto per difendere un giovane vittima di un pestaggio. Ischia, uomo sordomuto pestato: aveva difeso un giovane aggredito da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato selvaggiamente a Ischia Porto. Dopo essere intervenuto in difesa di un giovane vittima di un pestaggio ad opera di quattro coetanei, è stato a sua volta colpito con pugni e calci #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato selvaggiamente a Ischia Porto. Dopo essere intervenuto in difesa di un giovane vittima di un pestaggio ad opera di quattro coetanei, è stato a sua volta colpito con pugni e calci #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X
Sordomuto picchiato per aver difeso un ragazzo: aggressione violenta a Ischia, denunciati quattro giovani - Un uomo sordomuto è stato brutalmente picchiato domenica mattina a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, all’esterno di un disco bar. msn.com scrive
Ischia, sordomuto difende giovane e viene brutalmente picchiato - Un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato selvaggiamente ad Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, all'esterno di un disco bar. Si legge su msn.com
Sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato - Un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato selvaggiamente ad Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, all'esterno di un disco bar (ANSA) ... Scrive ansa.it