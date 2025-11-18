Irlanda del Nord veterano della Seconda Guerra Mondiale compie 107 anni | whisky come segreto di longevità

Un bicchiere di whisky: secondo  Norman Irwin, veterano della Seconda Guerra Mondiale, è questo ciò che lo ha aiutato a raggiungere i 107 anni. L’ex militare dell’Irlanda del Nord, che ha prestato servizio in ben otto Paesi, ha festeggiato il suo compleanno con la famiglia, gli amici e la comunità militare a Belfast. Come regalo ha ricevuto una bottiglia di whisky con un’incisione speciale e un messaggio di auguri dal re Carlo III e dalla regina Camilla. “Non credo di aver fatto poi così tanto. Sono molto grato a tutti loro per aver pensato che io abbia contribuito in qualche modo alla vita”, ha detto Irwin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

