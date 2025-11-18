Irlanda del Nord veterano della Seconda Guerra Mondiale compie 107 anni | whisky come segreto di longevità
Un bicchiere di whisky: secondo Norman Irwin, veterano della Seconda Guerra Mondiale, è questo ciò che lo ha aiutato a raggiungere i 107 anni. L’ex militare dell’Irlanda del Nord, che ha prestato servizio in ben otto Paesi, ha festeggiato il suo compleanno con la famiglia, gli amici e la comunità militare a Belfast. Come regalo ha ricevuto una bottiglia di whisky con un’incisione speciale e un messaggio di auguri dal re Carlo III e dalla regina Camilla. “Non credo di aver fatto poi così tanto. Sono molto grato a tutti loro per aver pensato che io abbia contribuito in qualche modo alla vita”, ha detto Irwin. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Troy Parrott è diventato l'idolo di tutta l'Irlanda del Nord E deve essere stato bellissimo. Spingere quel pallone in porta all'ultimo secondo utile per far sognare un Paese intero sarà una delle sensazioni più belle e soddisfacenti al mondo Così l'account X de - facebook.com Vai su Facebook
Italia: Svezia o Irlanda del Nord, Romania o Galles, ecco le avversarie ai playoff Mondiali Vai su X
Irlanda del Nord, veterano della Seconda Guerra Mondiale compie 107 anni: whisky come segreto di longevità - (LaPresse) Un bicchiere di whisky: secondo Norman Irwin, veterano della Seconda Guerra Mondiale, è questo ciò che lo ha aiutato a raggiungere i ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Italia-Irlanda del Nord agli Europei Under 19, dove vederla in TV e diretta streaming: formazioni ufficiali - La giovane Italia di Bernardo Corradi ha esordito nel migliore dei modi all'Europeo Under 19, vincendo contro la Norvegia. Da fanpage.it
Diretta/ Italia Irlanda del Nord U19 (risultato finale 3-0) Rai: doppietta di Camarda! (Euro 2024, 18 luglio) - Finalmente con la diretta di Italia Irlanda del Nord U19 stiamo per raccontare la seconda partita degli azzurrini agli Europei Under 19 2024. Come scrive ilsussidiario.net