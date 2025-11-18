Investito e ucciso da un'auto mentre cammina a bordo strada | la tragedia a Capannori
Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Santa Margherita, nel comune di Capannori in provincia di Lucca. La tragedia poco prima le 21 di questa sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
