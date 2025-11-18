Inter U19 pareggio importante contro la capolista | la corsa per le Final Four continua

Inter News 24 Inter U19, le ragazze nerazzurre restano in lotta per il quarto posto, decisivo per la qualificazione alle Final Four di Primavera 1. La trasferta a Torino contro la squadra in testa alla classifica di Primavera 1 si è rivelata una sfida difficile per l’ Inter U19, ma il pareggio conquistato ha ridato morale alle ragazze dopo un periodo difficile. Il 1-1 contro il Torino permette all’Inter di mantenere vive le speranze per il quarto posto, che garantisce l’accesso alle Final Four. Attualmente, l’Arezzo, sorprendente rivelazione del campionato, guida la classifica con 10 punti, seguito da Roma, Genoa e Inter, con quest’ultima a soli 3 punti dalla zona qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U19, pareggio importante contro la capolista: la corsa per le Final Four continua

