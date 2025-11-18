Inter rebus Frattesi | dal Bologna il sostituto

Archiviata la sosta per le Nazionali, per l’Inter è tempo di pensare al rientro in campo. I nerazzurri hanno avuto modo di staccare la spina in questa pausa e vogliono rimanere sulla retta via, dando prova di avere ciò che serve per lottare per lo Scudetto. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti con il Milan, gara in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Al tempo stesso, però, l’idea è quella di delineare il piano da seguire nella prossima sessione invernale di calciomercato, in cui è fondamentale puntellare una rosa di per sé ben fornita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, rebus Frattesi: dal Bologna il sostituto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verso INTER-MILAN, rebus DUMFRIES: si scalda AUGUSTO! ZIELO on FIRE, ballottaggio aperto con SUCIC ? GUARDA IL VIDEO ? youtube.com/watch?v=LKcqXc… Vai su X

Gila resta un rebus, il rinnovo dello spagnolo si complica: intanto l'Inter si fa pericolosamente avanti... https://www.lazionews.eu/calciomercato/gila-real-madrid-psg-inter-lazio-calciomercato-rinnovo-contratto/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Gila #M - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini: “Frattesi non sta bene, come fai a metterlo titolare? All’Inter lo sanno che…” - Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato la sconfitta pesante dell'Italia e le prestazioni di alcuni giocatori ... Segnala msn.com

Il Giornale – L’Ital-Inter frana nella ripresa. Frattesi? Chissà cosa vedono in lui i ct - Niente da fare per l'Italia, che crolla a San Siro contro la Norvegia ed esce dal campo tra i fischi del pubblico. msn.com scrive

L’Inter non vuole cedere Frattesi, si parlerà del rinnovo - L’Inter sembra aver preso una decisione sul futuro di Davide Frattesi, che dovrebbe essere ancora in nerazzurro. Come scrive gianlucadimarzio.com