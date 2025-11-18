Inter Milan Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo

Internews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Milan, Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Ecco chi può giocare al suo posto come esterno destro. Si fa sempre più in salita, quasi impervia, la strada che porta al Derby della Madonnina per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, perno fondamentale della fascia destra dell’Inter, non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anzitempo il ritiro della sua nazionale. La visita di controllo effettuata oggi ad Appiano Gentile ha suggerito allo staff medico della Beneamata la massima prudenza. Le condizioni del numero 2 verranno monitorate e valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è oggettivamente limitato: restano solo quattro allenamenti da qui alla supersfida di domenica sera contro il Milan, ed è ormai difficile ipotizzare che il laterale possa recuperare la condizione idonea in così poco tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter milan dumfries alza bandiera bianca chivu 232 pronto a sorprendere salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo

© Internews24.com - Inter Milan, Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo

Scopri altri approfondimenti

inter milan dumfries alzaInter, problemi per Dumfries: salterà il Milan? Pronto Carlos Augusto - Il derby più atteso della stagione si avvicina: Milan e Inter si giocano la testa della classifica nella prossima giornata di campionato. Riporta sportpaper.it

inter milan dumfries alzaInter-Milan, Dumfries non ce la fa: la scelta di Chivu - Denzel Dumfries seriamente a rischio per il derby di domenica sera, ecco come l'allenatore nerazzurro correrà ai ripari ... Riporta calciomercato.it

inter milan dumfries alzaDumfries out contro il Milan? Ecco cosa trapela in casa Inter - Arrivano notizie decisamente significative in merito alla possibile assenza di Denzel Dumfries in vista del derby di domenica con il Milan. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Milan Dumfries Alza