Inter Milan Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo
Inter News 24 Inter Milan, Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Ecco chi può giocare al suo posto come esterno destro. Si fa sempre più in salita, quasi impervia, la strada che porta al Derby della Madonnina per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, perno fondamentale della fascia destra dell’Inter, non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anzitempo il ritiro della sua nazionale. La visita di controllo effettuata oggi ad Appiano Gentile ha suggerito allo staff medico della Beneamata la massima prudenza. Le condizioni del numero 2 verranno monitorate e valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è oggettivamente limitato: restano solo quattro allenamenti da qui alla supersfida di domenica sera contro il Milan, ed è ormai difficile ipotizzare che il laterale possa recuperare la condizione idonea in così poco tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Inter-Milan, come arrivano al derby: chi è più stanco e chi più riposato dopo le nazionali #SkySport #SkySerieA Vai su X
Zazzaroni: “Inter-Milan finisce 3-3!”. Cruciani: “Facile, vi dico chi vince”. Sabatini d’accordo - facebook.com Vai su Facebook
Inter, problemi per Dumfries: salterà il Milan? Pronto Carlos Augusto - Il derby più atteso della stagione si avvicina: Milan e Inter si giocano la testa della classifica nella prossima giornata di campionato. Riporta sportpaper.it
Inter-Milan, Dumfries non ce la fa: la scelta di Chivu - Denzel Dumfries seriamente a rischio per il derby di domenica sera, ecco come l'allenatore nerazzurro correrà ai ripari ... Riporta calciomercato.it
Dumfries out contro il Milan? Ecco cosa trapela in casa Inter - Arrivano notizie decisamente significative in merito alla possibile assenza di Denzel Dumfries in vista del derby di domenica con il Milan. Da spaziointer.it