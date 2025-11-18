Inter Milan Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo

Inter News 24 Inter Milan, Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Ecco chi può giocare al suo posto come esterno destro. Si fa sempre più in salita, quasi impervia, la strada che porta al Derby della Madonnina per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, perno fondamentale della fascia destra dell’Inter, non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anzitempo il ritiro della sua nazionale. La visita di controllo effettuata oggi ad Appiano Gentile ha suggerito allo staff medico della Beneamata la massima prudenza. Le condizioni del numero 2 verranno monitorate e valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è oggettivamente limitato: restano solo quattro allenamenti da qui alla supersfida di domenica sera contro il Milan, ed è ormai difficile ipotizzare che il laterale possa recuperare la condizione idonea in così poco tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

