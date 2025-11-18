Inter-Milan buone notizie per Allegri | un titolarissimo è tornato a lavorare in gruppo | PM News
Inter-Milan, buone notizie per Massimiliano Allegri dopo l'allenamento di oggi: recuperato un titolarissimo a centrocampo in vista del derby, in programma domenica sera a San Siro contro i nerazzurri. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inter-Milan, come arrivano al derby: chi è più stanco e chi più riposato dopo le nazionali #SkySport #SkySerieA Vai su X
Zazzaroni: “Inter-Milan finisce 3-3!”. Cruciani: “Facile, vi dico chi vince”. Sabatini d’accordo - facebook.com Vai su Facebook
Inter – Milan, Allegri aspetta solo il via libera: già arrivate buone notizie! - La notizia è di quelle importanti a pochi giorni dal match della stagione. spaziomilan.it scrive
DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 18 novembre | Juventus, idea Xhaka a centrocampo; Milan di nuovo su Fullkrug LIVE - Tutte le notizie live di martedì 18 novembre su Calciomercato. Da calciomercato.it
Ottime notizie per Allegri in vista dell’Inter: succederà già da domani! - Spunta una bella notizia per Massimiliano Allegri in vista del derby del suo Milan contro l'Inter. spaziomilan.it scrive