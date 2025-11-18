Sarà un rientro dalla sosta con il botto. Domenica sera andrà in scena a San Siro il derby tra Inter e Milan, che seppur a novembre può già dire molto sul resto della stagione. Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che si stanno confermando ad alti livelli nonostante il cambio di panchina che si pensava potesse ridimensionare la squadra. Dall’altro i rossoneri di Max Allegri, infallibili nei big match ma ancora troppo fragili contro le medio-piccole. Intanto, a cinque giorni dalla sfida, arriva un’importante novità: quasi certamente Denzel Dumfries non ci sarà. Derby, Dumfries va verso il forfait: Chivu punterà su Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Inter-Milan, assenza pesantissima: il derby perde uno dei suoi protagonisti