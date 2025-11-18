Inter-Milan assenza pesantissima | il derby perde uno dei suoi protagonisti
Sarà un rientro dalla sosta con il botto. Domenica sera andrà in scena a San Siro il derby tra Inter e Milan, che seppur a novembre può già dire molto sul resto della stagione. Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che si stanno confermando ad alti livelli nonostante il cambio di panchina che si pensava potesse ridimensionare la squadra. Dall’altro i rossoneri di Max Allegri, infallibili nei big match ma ancora troppo fragili contro le medio-piccole. Intanto, a cinque giorni dalla sfida, arriva un’importante novità: quasi certamente Denzel Dumfries non ci sarà. Derby, Dumfries va verso il forfait: Chivu punterà su Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Argomenti simili trattati di recente
L'idea del tecnico nerazzurro bmbr.cc/ee0ofyr #Inter #Milan #Chivu Vai su X
Questo #InterMilan sarà un #derby speciale per #Leao: ecco spiegata la motivazione - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan, cresce il pessimismo: l’assenza del titolarissimo è sempre più probabile - Le condizioni del titolarissimo preoccupano sempre di più: assenza quasi certa. Si legge su spaziomilan.it
Inter, guarda chi si rivede: sarà titolare nel derby contro il Milan - Buone notizie per Cristian Chivu ad una settimana dal derby tra Inter e Milan. Lo riporta spaziointer.it
Inter-Milan, chi rischia di saltare il derby scudetto: gli indisponibili - Chivu, per il derby contro il Milan, dovrà ancora fare a meno di Mkhitaryan, ai box dal 25 ottobre per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Si legge su today.it