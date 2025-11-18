Insegnante morta nell’incidente sulla Domitiana | si stringe il cerchio intorno al pirata della strada

Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che l’altra sera è fuggito dopo un tragico incidente nei pressi dello svincolo di Villa Literno, lungo la Statale 7 Quater Domiziana. A perdere la vita è stata Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Aversa. La donna viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre tre . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

