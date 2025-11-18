Inner wheel Luisa Bruni martedì 2 dicembre al Teatro Diana serata solidale con Carlo Buccirosso

Arriva in scena l’atteso appuntamento autunnale dell’Inner wheel Luisa Bruni al Teatro Diana con lo spettacolo “Qualcosa è andato storto”. La serata di martedì 2 dicembre, dedicata all’opera scritta, interpretata e diretta da Carlo Buccirosso, si preannuncia ricca non solo di divertimento ma anche di grande solidarietà. Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei numerosi e significativi servizi dello storico club Luisa Bruni: dal doposcuola nei Quartieri Spagnoli al corso di legatoria, di primo soccorso e rianimazione, fino al restauro del mobile antico, solo per citare alcune delle attività più consolidate e di successo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it