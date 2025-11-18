Iniziati i lavori di demolizione della vecchia scuola dell' infanzia di Alfonsine

Ravennatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edificio lascerà spazio al nuovo giardino della scuola, dunque uno spazio verde a disposizione dei bambini. La nuova scuola dell'infanzia, costruita grazie ai fondi Pnrr, è sorta infatti in quello che era il vecchio cortile: un'"inversione degli spazi" necessaria per consentire la costruzione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

