Inizia l’autonomia in quattro Regioni
Oggi Roberto Calderoli in Veneto e Lombardia, domani in Piemonte e Liguria per firmare le pre-intese su protezione civile, professioni, previdenza e coordinamento sanitario. 🔗 Leggi su Laverita.info
