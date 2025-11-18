Infortunio Mkhitaryan ufficiale il suo forfait per Inter Milan | ecco quando può rientrare l’armeno

Inter News 24 tra i calciatori a disposizione di Chivu. Arriva la conferma definitiva che nessun tifoso della Beneamata voleva sentire: Henrikh Mkhitaryan non prenderà parte al Derby della Madonnina. Il centrocampista armeno, pedina fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, è costretto al forfait certo e non sarà a disposizione del tecnico Cristian Chivu per la supersfida di domenica sera contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, il giocatore non ha ancora smaltito il problema fisico che lo tormenta da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

