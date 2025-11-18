Infortunio Dumfries aumenta il pessimismo! Salta Inter Milan? Cosa filtra verso il derby

Internews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 di domenica contro i rossoneri. Le notizie che filtrano da Appiano Gentile si fanno sempre più preoccupanti con il passare delle ore. Cresce sensibilmente il pessimismo attorno alle condizioni di Denzel Dumfries in vista dell’attesissimo Derby della Madonnina di domenica prossima. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno olandese, rientrato in anticipo dagli impegni con la propria nazionale, è da considerarsi a forte rischio per la supersfida tra l’Inter e il Milan. Il giocatore è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia che ne limita la disponibilità e che potrebbe costringerlo a saltare il big match. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio dumfries aumenta il pessimismo salta inter milan cosa filtra verso il derby

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, aumenta il pessimismo! Salta Inter Milan? Cosa filtra verso il derby

Altre letture consigliate

infortunio dumfries aumenta pessimismoSky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano - Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica: Sky Sport conferma quanto anticipato da FCIN1908 ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Dumfries Aumenta Pessimismo