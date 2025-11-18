Infortunio Dumfries aumenta il pessimismo! Salta Inter Milan? Cosa filtra verso il derby

Inter News 24 di domenica contro i rossoneri. Le notizie che filtrano da Appiano Gentile si fanno sempre più preoccupanti con il passare delle ore. Cresce sensibilmente il pessimismo attorno alle condizioni di Denzel Dumfries in vista dell’attesissimo Derby della Madonnina di domenica prossima. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno olandese, rientrato in anticipo dagli impegni con la propria nazionale, è da considerarsi a forte rischio per la supersfida tra l’Inter e il Milan. Il giocatore è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia che ne limita la disponibilità e che potrebbe costringerlo a saltare il big match. 🔗 Leggi su Internews24.com

