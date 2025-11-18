Indagini sul contratto di noleggio del Mercedes Ma i testimoni | Il 20enne non era al volante

Potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati nelle prossime ore entrambi i conducenti delle auto coinvolte nel grave incidente di domenica mattina in viale Fulvio Testi a Milano. Nello scontro è rimasto ucciso un ragazzo di 19 anni, Pietro Silva Orrego. Se però è certo che a guidare la Opel Corsa fosse anche l'unico occupante, un 32enne nato a Napoli, le indagini stanno ancora accertando chi invece fosse realmente al volante del suv Mercedes. In un primo momento i sospetti erano puntati su un 20enne milanese, Y. N., che tra l'altro non ha mai preso la patente. Trovato sul posto dai vigili sporco di sangue e senza una scarpa, ha detto loro di essere sceso da un tram di passaggio e di essere stato tra i primi a soccorrere i feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

