Dopo la sconfitta contro la Norvegia, arriva una nuova batosta per Gattuso: un incubo che potrebbe cambiare il futuro della Nazionale Gattuso ha concluso anche questa terza sosta per gli impegni della nazionale italiana, in cui l’Italia ha raggiunto ufficialmente i playoff nell’ultima giornata per le qualificazioni Mondiali 2026. Nonostante l’ottimo percorso realizzato dal nuovo commissario tecnico dell’Italia, con cui ha collezionato cinque vittorie consecutive, nell’ultimo turno è arrivata una brusca battuta di arresto contro la Norvegia per 4-1. Gli scandinavi sono stati infatti la squadra più temuta nel girone, e quella che ha raggiunto in automatico la qualificazione, arrivando prima a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Incubo Italia, nuova batosta per Gattuso: questa volta è troppo