Incontro Trump-Bin Salman il principe saudita | Accordi di Abramo? Solo con soluzione due Stati in Palestina; investiremo 1000mld $ negli Usa

Durante il summit, i due leader hanno discusso in particolare della situazione in Medio Oriente; nello specifico, il principe saudita ha dichiarato: "Vogliamo far parte degli accordi di Abramo ma solo con una soluzione a due Stati" Un sorvolo di aerei militari ha segnato l’arrivo del principe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Bin Salman, il principe saudita: "Accordi di Abramo? Solo con soluzione due Stati in Palestina; investiremo 1000mld $ negli Usa"

