Inclusione lavorativa per la disabilità | con Artigiani del sé un passo verso l’autonomia grazie al Caffè Internet di Pomigliano e Sant’Anastasia

Il progetto “Artigiani del Sé”, attivato dal Dottor Domenico Manna, Direttore del Centro Socio Sanitario Iso riabilitativo per l’età evolutiva di Pomigliano D’Arco, è esempio di come l’ inclusione lavorativa possa essere un’opportunità concreta per i ragazzi con disabilità. Il Caffè Internet con sede a Pomigliano D’Arco e Santa Anastasia (centro commerciale Le Aquile), gestito dal titolare Vincenzo Monaci ha deciso di sostenere il percorso di formazione al lavoro di ragazzi con sindrome di down ed autismo, fin dal suo esordio pratico. Dopo mesi di apprendistato e affiancamento, Monaci sceglie di inglobare come praticanti delle proprie strutture, quattro ragazzi del progetto finanziato dalla Regione Campania, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Pomigliano D’Arco. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Inclusione lavorativa per la disabilità: con “Artigiani del sé” un passo verso l’autonomia grazie al Caffè Internet di Pomigliano e Sant’Anastasia

