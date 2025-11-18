Incidenti calano morti e feriti nel Ferrarese Ma non basta | scende in campo la Regione

Promuovere e far crescere la cultura di una mobilità sicura e programmare iniziative per favorire la prevenzione e la riduzione delle vittime degli incidenti stradali. Sono gli obiettivi principali degli Stati generali della sicurezza stradale, voluti dalla Regione Emilia-Romagna, convocati a.

