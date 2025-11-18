Incidente vicino Pordenone | bus con studenti finisce nel fosso grave l' automobilista

La donna alla guida dell’auto è stata elitrasportata in ospedale: è in condizioni gravi. Gli studenti sono stati trasferiti su un altro bus e accompagnati a destinazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

incidente vicino pordenone bus con studenti finisce nel fosso grave l automobilista

© Affaritaliani.it - Incidente vicino Pordenone: bus con studenti finisce nel fosso, grave l'automobilista

