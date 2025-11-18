Incidente si schianta in tangenziale | 23enne in ospedale

Monzatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale il giovane rimasto coinvolto in un incidente accaduto sulla Tangenziale Est, all'altezza di Usmate Velate.L'incidenteLo schianto si è verificato poco dopo le 20.30 di lunedì 17 novembre, sulla Tangenziale Est - Sp 41. Il ragazzo, un 23enne, era a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

incidente si schianta in tangenziale 23enne in ospedale

© Monzatoday.it - Incidente, si schianta in tangenziale: 23enne in ospedale

Scopri altri approfondimenti

incidente schianta tangenziale 23enneIncidente a Bergamo, tre morti sulla tangenziale sud: i rottami dei veicoli sull'asfalto. VIDEO - Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina, domenica 9 novembre, poco dopo le 7, sulla tangenziale Sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Segnala ilgazzettino.it

incidente schianta tangenziale 23enneScontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo: due morti - Ci sono anche quattro feriti, uno è stato portato in gravi condizioni ... Come scrive bergamo.corriere.it

incidente schianta tangenziale 23enneIncidente sulla Tangenziale a Bergamo tra auto e furgone, salgono a tre i morti: tra loro anche un 21enne - Tre morti è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Sud a Bergamo. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Schianta Tangenziale 23enne