Incidente mortale a Milano due indagati per omicidio stradale | il test su alcol e droga sul 23enne alla guida del Suv

Sono stati iscritti per l’ipotesi di omicidio stradale sia il 23enne Enrico R., alla guida del Suv, sia il 32enne napoletano L.C., conducente della Opel Corsa, per l’incidente stradale di domenica all’alba, in viale Fulvio Testi a Milano, in cui ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane era nel sedile del passeggero della Mercedes classe G, a bordo della quale si trovava anche la 30enne S.T. tuttora ricoverata in prognosi riservata dopo l’aggravamento delle sue condizioni. Rimane escluso dalle indagini il 20enne, amico dei passeggeri del bolide (noleggiato) da mezzo milione i euro, che in un primo momento era stato additato come il conducente al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online