Incidente in viale Jenner pedone investito da un filobus

Ilgiorno.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico, oltre a ferite al volto e all'addome. Le sue condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incidente viale jenner pedonePedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano: è gravissimo - Un autobus della linea Atm ha investito un pedone in viale Jenner a Milano: è in gravissime condizioni. Lo riporta fanpage.it

incidente viale jenner pedoneMilano, investito dal filobus in viale Jenner: gravissimo pedone. Forse stava attraversando col rosso - L’uomo ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e all’addome. Come scrive ilgiorno.it

incidente viale jenner pedoneUomo investito da un autobus a Milano: è gravissimo - L'incidente in viale Jenner, zona nord della città. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Viale Jenner Pedone