Incidente in viale Jenner pedone investito da un filobus

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico, oltre a ferite al volto e all'addome. Le sue condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, investito dal filobus in viale Jenner: gravissimo pedone. Forse stava attraversando col rosso - L’uomo ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e all’addome. Come scrive ilgiorno.it

