Incidente con la bici elettrica | ferito un 35enne è in prognosi riservata
Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 17 novembre, a Sermoneta; ferito un uomo che soccorso dai sanitari del 118 è stato portato, considerate le sue delicate condizioni, in eliambulanza in ospedale a Roma.Il sinistro si è verificato in via Piazza Lunga nel centro lepino dove, dopo la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Donna in #bici #travolta e uccisa a #RiolaSardo (Oristano). L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte, forse anche a causa del buio; l'automobilista si è fermato e ha dato subito l'allarme ma i soccorsi non hanno potuto fare nulla per la 35enne. Foto reper Vai su X
Travolta in bici nell'Oristanese, morta una 35enne. Incidente durante la notte sulla provinciale tra Riola e Nuraxi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Scontro tra un'automobile e una bici elettrica a Collecorvino, ragazzo finisce in ospedale [FOTO] - Scontro tra un'automobile, una Opel Astra station wagon, e una bici elettrica, lungo la strada provinciale 151 (di competenza dell'Anas). Scrive ilpescara.it
Sbanda col furgone e investe un uomo in bici: un ferito - È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere il conducente di una bicicletta elettrica rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Sant’Anastasia, a F ... Secondo latinacorriere.it
Fondi, incidente frontale tra furgone e bici: ciclista elitrasportato al San Camillo - Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Sperlonga sono intervenuti lungo via ... Scrive h24notizie.com