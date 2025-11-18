Incidente con la bici elettrica | ferito un 35enne è in prognosi riservata

Latinatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 17 novembre, a Sermoneta; ferito un uomo che soccorso dai sanitari del 118 è stato portato, considerate le sue delicate condizioni, in eliambulanza in ospedale a Roma.Il sinistro si è verificato in via Piazza Lunga nel centro lepino dove, dopo la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incidente bici elettrica feritoScontro tra un'automobile e una bici elettrica a Collecorvino, ragazzo finisce in ospedale [FOTO] - Scontro tra un'automobile, una Opel Astra station wagon, e una bici elettrica, lungo la strada provinciale 151 (di competenza dell'Anas). Scrive ilpescara.it

incidente bici elettrica feritoSbanda col furgone e investe un uomo in bici: un ferito - È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere il conducente di una bicicletta elettrica rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Sant’Anastasia, a F ... Secondo latinacorriere.it

incidente bici elettrica feritoFondi, incidente frontale tra furgone e bici: ciclista elitrasportato al San Camillo - Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Sperlonga sono intervenuti lungo via ... Scrive h24notizie.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Bici Elettrica Ferito