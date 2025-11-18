Incidente all' incrocio con un mezzo dei pompieri in sirena | auto si ribalta

Lo schianto all'incrocio, l'autopompa dei vigili del fuoco danneggiata e un'auto ribaltata. Incidente stradale insolito e, per fortuna, senza feriti gravi martedì pomeriggio a Sesto San Giovanni (Milano). L'incidente con l'autopompa dei pompieriLo schianto è avvenuto intorno alle 15.30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente a Torino: furgone tampona moto all'incrocio, centauro in ospedale ift.tt/mAdgfS5 Vai su X

Incidente all’incrocio tra via Pomini e via Matteotti a Castellanza, coinvolti quattro feriti lievi. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Sesto San Giovanni: auto si scontra con un’autobotte dei pompieri, poi si ribalta su un’altra macchina - Scenografico schianto nel pomeriggio all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Cardinal Ferrari. Segnala msn.com

Pauroso incidente fra due mezzi: incastrato. Salvato dai pompieri - Molti sono costretti a cambiare strada per raggiungere la città del Brunello, il tratto off limits è quel ... Riporta msn.com

Incidente a Brugherio, moto travolta all'incrocio da un'auto: due giovani di 19 e 21 anni gravissimi in ospedale - Le condizioni della motocicletta rimasta adagiata sull’asfalto, completamente distrutta, e della fiancata dell’auto contro la quale è andata a sbattere, pesantemente danneggiata, facevano capire la ... Segnala milano.corriere.it