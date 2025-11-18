Incidente a Sesto San Giovanni | auto si scontra con un’autobotte dei pompieri poi si ribalta su un’altra macchina
Sesto San Giovanni (Milano), 18 novembre 2025 – Un incidente particolarmente spettacolare ma, fortunatamente, senza grosse conseguenze. È quello che si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15.30, a Sesto San Giovanni, all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Cardinal Ferrari. Secondo una prima ricostruzione, un’autobotte dei vigili del fuoco stava andando sul luogo di un intervento, con sirene accese, quando una vettura, che arrivava dalla sua sinistra, è finita in rotta di collisione con il mezzo dei pompieri. Lo schianto ha fatto ribaltare l’auto, che a sua volta è finita addosso a un’altra macchina che era ferma al semaforo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
