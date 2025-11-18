Incidente a Pagazzano dimesso uno dei due ragazzi | per l’amico la prognosi resta riservata

Pagazzano. Permangono critiche le condizioni di uno dei due giovani coinvolti nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre in un incidente stradale sulla Provinciale 127 tra Brignano e Pagazzano mentre l’amico è stato dimesso. La vettura, una Volkswagen Polo con a bordo i due ragazzi di 22 e 23 anni, è uscita di strada poco prima della una, in un tratto privo di illuminazione e circondato dai campi. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha perso il controllo in prossimità di una curva stretta, ribaltandosi e finendo in un fosso adiacente alla carreggiata. Entrambi i giovani sono rimasti intrappolati nelle lamiere, soccorsi dai vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato il veicolo nel campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Incidente a Pagazzano, dimesso uno dei due ragazzi: per l’amico la prognosi resta riservata

