Incidente a Milano il 19enne non guidava il fuoristrada

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo senza la patente secondo quanto documentato da due video è arrivato sul posto dello scontro e ha cercato di soccorrere gli amici. Proseguono le indagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incidente a milano il 19enne non guidava il fuoristrada

© Gazzetta.it - Incidente a Milano, il 19enne "non guidava il fuoristrada"

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente milano 19enne guidavaRagazzo di 19 anni morto in un incidente in viale Fulvio Testi a Milano, cosa rischiano i due conducenti - it cosa rischiano dal punto di vista legale i due automobilisti coinvolti nell'incidente del 16 novembre ... Riporta fanpage.it

incidente milano 19enne guidavaIncidente in viale Fulvio Testi a Milano, il 20enne non era alla guida ma davvero un soccorritore. La svolta dai video: «I miei amici stanno morendo» - Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli ... Lo riporta msn.com

incidente milano 19enne guidavaMilano, incidente in viale Fulvio Testi: morto 19enne. L'amico di 20 anni guidava senza patente e si era finto soccorritore - 30 di domenica in zona Bicocca, tra le vie Smith e Pulci. Da milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Milano 19enne Guidava