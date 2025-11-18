Incidente a Milano 20enne scagionato grazie a un video | era un soccorritore | Perché il fuoristrada è finito in pezzi e l' utilitaria no
Svolta nelle indagini sull'incidente costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli amici. La scarpa persa per sfondare il finestrino. Giallo su chi fosse alla guida. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Incidente in viale Fulvio Testi a Milano, il 20enne non era alla guida ma davvero un soccorritore. La svolta dai video: «I miei amici stanno morendo» - Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli ... Come scrive msn.com
Suv distrutto, 20enne morto e conducente senza patente: i punti chiave dell'incidente a Milano - Le indagini ricostruiscono la dinamica dell'incidente in Viale Fulvio Testi a Milano e mettono in luce gravi irregolarità. Lo riporta notizie.it
Milano, scontro violento tra due auto all'alba: morto 20enne - Alla guida dei due veicoli un 32enne positivo al test per gli stupefacenti e un 20enne senza patente che aveva ... Lo riporta tg24.sky.it