Incidente a Milano 20enne scagionato grazie a un video | era un soccorritore | Perché il fuoristrada è finito in pezzi e l' utilitaria no

Svolta nelle indagini sull'incidente costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli amici. La scarpa persa per sfondare il finestrino. Giallo su chi fosse alla guida. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

