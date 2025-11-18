Inchiesta Dos Des | fissato il riesame per Rossini sul sequestro preventivo dei fondi

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’inchiestaDos Des”, che da mesi scuote gli ambienti istituzionali irpini e che vede coinvolti funzionari della Provincia di Avellino e due imprenditori del settore edile. Dopo l’avvio della fase tecnica dell’indagine, con la copia forense dei dispositivi sequestrati durante il blitz. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

