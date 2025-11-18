Incendio in una casa inquilino ustionato Ipotesi guasto di un fornelletto
Un botto e poi le fiamme. È stata una notte di fuoco quella vissuta tra ieri e domenica in un appartamento di via Trotti Mosti. L’incendio, scaturito al primo piano dell’abitazione, ha divorato un’intera stanza, provocando gravi ustioni nell’inquilino, un uomo di 65 anni, e una lieve intossicazione a una vicina di casa. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. "Mi ero addormentato sul divano al piano terra, quando ho sentito il trambusto e ho visto i lampeggianti all’esterno – racconta Massimo Lupi, che vive nell’appartamento a fianco di quello devastato dal fuoco –. L’aria era diventata irrespirabile, sono uscito in giardino e ho visto l’inquilino a fianco steso a terra, affidato alle cure del 118". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
