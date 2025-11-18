Incendio di rifiuti pericolosi sequestrati immobile e un terreno | due le denunce
Incendio in un terreno, sigilli a un immobile e a parte di un terreno. L'operazione è stata condotta giorni fa a Siano, dalla polizia municipale, agli ordini del comandante Salvatore Dionisio.L'operazioneIl sequestro ha riguardato un immobile con 50 mq di porzione di terreno a causa di un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://etvmarche.it/11/11/2025/treia-incendio-nella-notte-in-un-capannone-di-rifiuti-elettronici-a-contrada-moje-video/ - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella notte, distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti: "Atto vile che ci mette in ginocchio" ift.tt/4NG3qjO Vai su X
Incendio in un terreno con rifiuti pericolosi, scattano sequestri e denunce - L'operazione è stata condotta, ieri, dalla polizia municipale agli ordini ... Si legge su msn.com
Smaltiscono rifiuti pericolosi per conto di impianti compiacenti, sequestrati furgoni in uso ai rom - Sequestrati diversi furgoni che trasportavano abusivamente pneumatici, batterie di auto e parti di elettrodomestici ... Riporta romatoday.it
Sequestrato il cantiere navale andato a fuoco a Fiumicino: trovati scarti e rifiuti pericolosi - I Carabinieri hanno sequestrato un’area di 600 metri quadrati a Fiumicino per possibile gestione illecita di rifiuti. Lo riporta fanpage.it