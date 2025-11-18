Dopo il grande successo dello scorso anno, è tornata al centro commerciale “I Malatesta” di Rimini la mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione “Amici di Isal”, realtà da sempre impegnata nella lotta contro il dolore cronico e nelle attività di ricerca e sostegno ai pazienti che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Inaugurata la mostra di pittura promossa da Isal per sostenere la ricerca contro il dolore cronico