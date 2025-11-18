In quali Paesi è legale il suicidio assistito in Europa e quando si può fare in Italia

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pratica usata dalle gemelle Kessler, morte insieme in Germania all'età di 89 anni, è presente in più di un Paese europeo. In alcuni, come l'Italia e la stessa Germania, sono una o più sentenze a regolare i paletti del suicidio assistito. In altri c'è una legge apposita, mentre Stati come Francia e Regno Unito stanno discutendo delle proposte sul tema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

paesi 232 legale suicidioSuicidio assistito ed eutanasia: dove sono legali in Europa? - In Europa solo alcuni paesi hanno legalizzato forme di suicidio assistito ed eutanasia ... Scrive vanityfair.it

paesi 232 legale suicidioSuicidio assistito in Italia e in Germania: come funziona - Le gemelle più famose della tv italiana, morte insieme a 89 anni in Germania, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Si legge su repubblica.it

paesi 232 legale suicidioSuicidio assistito: ecco come funziona in Europa. In Germania si può ma "a determinate condizioni" - Panoramica sugli orientamenti dei Paesi della Ue: in alcuni la forma passiva di morte assistita &#232; tollerata purché siano soddisfatti specifici requisiti. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paesi 232 Legale Suicidio