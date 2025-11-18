In quali Paesi è legale il suicidio assistito in Europa e quando si può fare in Italia
La pratica usata dalle gemelle Kessler, morte insieme in Germania all'età di 89 anni, è presente in più di un Paese europeo. In alcuni, come l'Italia e la stessa Germania, sono una o più sentenze a regolare i paletti del suicidio assistito. In altri c'è una legge apposita, mentre Stati come Francia e Regno Unito stanno discutendo delle proposte sul tema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
UMBRIA LEGALE E SICURA (Progetto per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo dei cittadini dei paesi terzi - INIZIATIVA FINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO – PON E POC INCLUSIONE) Quarta giornata del laboratorio tecnico- - facebook.com Vai su Facebook
Suicidio assistito ed eutanasia: dove sono legali in Europa? - In Europa solo alcuni paesi hanno legalizzato forme di suicidio assistito ed eutanasia ... Scrive vanityfair.it
Suicidio assistito in Italia e in Germania: come funziona - Le gemelle più famose della tv italiana, morte insieme a 89 anni in Germania, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Si legge su repubblica.it
Suicidio assistito: ecco come funziona in Europa. In Germania si può ma "a determinate condizioni" - Panoramica sugli orientamenti dei Paesi della Ue: in alcuni la forma passiva di morte assistita è tollerata purché siano soddisfatti specifici requisiti. Scrive msn.com